Domenica in Torino-Udinese seduto in panchina c'era anche Domenico Coppola, il portiere della Primavera granata convocato al posto dell'indisponibili Vanja Milinkovic-Savic. L'estremo difensore serbo è stato fermato da un attacco influenzale da cui non si è ancora ristabilito: Milinkovic-Savic anche quest'oggi non ha infatti partecipato all'allenamento a causa della febbre.



Assente al Filadelfia, alla ripresa degli allenamenti, anche Simone Edera, impegnato nell'amichevole tra l'Under 20 e l'Italia B (2-2 il risultato finale con gol anche dell'attaccante del Torino). Cristian Molinaro, a differenza dei propri compagni di squadra, si è invece allenato in palestra.