Dopo il ko nel derby contro la Juventus, in casa Torino è tempo di rialzare la testa e guardare avanti. Sinisa Mihajlovic e i suoi giocatori domenica avranno la possibilità di riscattarsi davanti ai propri tifosi: al Grande Torino arriverà infatti il Verona.



"E’ difficile rialzarsi dopo una sconfitta come quella del derby - ha dichiarato il terzino granata Cristian Ansaldi ai microfoni di Torino Channel - ma noi pensiamo al nostro obiettivo. Adesso arriva il Verona: conosciamo bene tutti l’importanza di questi tre punti. Che partita sarà? Sarà importante giocare bene dietro ma credo che saremo chiamati più che altro ad attaccare e a farlo bene, questo è importante. Sono molto contento di essere qui e al momento di essere impiegato titolare. Sono arrivato qui per dare il meglio di me e dare una mano ai compagni. Il Toro è una famiglia, composta da tifosi e giocatori. Si sente la passione e si sente il loro calore. Sicuramente quest’anno tutti noi daremo tutto per centrare il nostro obiettivo”.