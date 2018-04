Brutta disavventura per l'ex attaccante della Primavera del Torino Pierre François Dell’Aglio. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, l'ex granata è stato arrestato dai Carabinieri per furto aggravato.



Dell'Aglio, oggi ventiquattrenne, è stato colto il flagrante di reato mentre rubava alcuni vestiti e un profumo in alcuni negozi del centro commerciale Auchan di Torino: un bottino totale di circa 150 euro. Dell'Aglio ha vestito la maglia granata nella stagione 2012/2013: l'attaccante a inizio stagione era uno dei titolari della formazione all'epoca allenata da Moreno Longo, ma il suo campionato finì a novembre di quell'anno quando venne trovato positivo alla cocaina in un controllo antidoping.