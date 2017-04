Danilo Avelar è uno dei grandi ex di Cagliari-Torino, il terzino domenica non sarà però presente al Sant'Elia: il difensore, reduce da un problema muscolare, verrà infatti prestato alla Primavera di Federico Coppitelli per la trasferta di sabato in casa del Benevento. Avelar giocherà come fuoriquota con la formazione giovanile per ritrovare al più presto la migliore condizione fisica.