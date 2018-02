Pur non potendo contare, con ogni probabilità, su Adem Ljajic (ieri ha terminato in anticipo l'allenamento a causa di una lombalgia), Walter Mazzarri per la partita di domenica del suo Torino contro l'Udinese potrà comunque disporre di diversi soluzioni per il proprio reparto offensivo. Con Andrea Belotti pronto a tornare in campo dal primo minuto, il ballottaggio in attacco riguarda ora M'Baye Niang e Alejandro Berenguer.



Vista la carenza di centrocampisti a disposizione, Afriyie Acquah è squalificato e Joel Obi non si è ancora completamente ristabilito dall'infortunio patito contro la Sampdoria, Mazzarri dovrebbe tornare al 4-3-3: resta da capire chi giocherà al fianco di Iago Falque e di Andrea Belotti in attacco.