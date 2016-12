“Ljajic? Disastro, non mi è piaciuto per niente, a lui chiedo il salto di qualità, in queste ultime partite sarebbe stato meglio non averlo che averlo”. Con queste dure parole Sinisa Mihajlovic, nel post-partita di Napoli-Torino, aveva criticato la prestazione di Adem Ljajic. Il numero 10, nelle ultime settimane, non è mai riuscito a mettere a disposizione della causa granata le sue grandi qualità, accendendosi solamente a sprazzi.

Contro il Genoa, Ljajic potrebbe pagare la scarsa forma mostrata nell'ultimo periodo partendo dalla panchina: l'ex giocatore di Roma, Inter e Fiorentina è infatti in ballottaggio per una maglia da titolare con Lucas Boyé. Mihajlovic scioglierà il dubbio su chi schierare solamente dopo l'allenamento di rifinitura di domani pomeriggio.