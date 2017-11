Nell'ultima sfortunata partita di Champions League contro il Manchester City il Napoli ha perso per infortunio il terzino Faouzi Ghoulam. Nei prossimi mesi Maurizio Sarri dovrà quindi fare di uno dei suoi difensori titolari, per questo motivo la società partenopea sta valutando l'acquisto di un altro terzino sinistro e, tra i nomi maggiormente gettonati, c'è quello di Antonio Barreca del Torino.



Aurelio De Laurentiis dovrà però guardare altrove per trovare un nuovo difensore. Barreca nella prossima sessione di mercato non si muoverà dal Piemonte, un po' a causa dei problemi fisici che lo stanno tormentando in questo inizio di stagione, un po' a causa dei rapporti tutt'altro che idilliaci tra il presidente del Napoli e quello del Torino Urbano Cairo.Il massimo dirigente granata al momento non è infatti intenzionato a vendere Barreca a De Laurentiis.