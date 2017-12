Per la partita di sabato contro il Genoa, l'ultima di questo 2017, il Torino dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi: Daniele Baselli. Il centrocampista granata, dopo il cartellino giallo ricevuto contro la Spal, è stato fermato per un turno dal Giudice sportivo, Sinisa Mihajlovic ha però già scelto il giocatore che lo sostituirà nel ruolo di mezzala sinistra nel suo 4-3-3: Joel Obi.



Il nigeriano completerà il reparto che sarà poi composto da Mirko Valdifiori in cabina di regia e Tomas Rincon, il grande ex della partita, nel ruolo di mezzala destra. Se Baselli sarà indisponibile per la partita contro il Genoa per via della squalifica, altri tre giocatori non saranno a disposizione di Mihajlovic a causa degli infortuni: i difensori Cristian Ansaldi e Kevin Bonifazi e l'attaccante Adem Ljajic.