Nel mercato di gennaio, che inizierà ufficialmente il prossimo 3 gennaio, il Torino potrebbe contare su un piccolo tesoretto inaspettato: il Deportivo Calì ha infatti offerto 1 milione di euro per l'acquisto a titolo definitivo di Salvador Ichazo, il terzo portiere della formazione granata.



L'uruguaiano, nella sua esperienza sotto la Mole non ha mai convinto, tanto che Sinisa Mihajlovic lo ha fatto ben presto scendere nelle proprie gerarchie ed ora ha davanti a se sia Salvatore Sirigu che Vanja Milinkovic-Savic. Per questo motivo il portiere uruguaiano sta prendendo in seria considerazione l'offerta arrivata dalla società colombiana: nel Deportivo Calì avrebbe infatti la possibilità di giocare con maggiore continuità.