Sabato il Torino affronterà in amichevole in Francia il Guingamp, formazione che ha terminato al decimo posto l'ultima Ligue 1. Amichevole di prestigio nel quale Sinisa Mihajlovic, con ogni probabilità, non potrà però contare su Andrea Belotti.

L'attaccante granata, che ieri è stato tolto dal mercato dal presidente Cairo, non ha ancora recuperato dal problema muscolare che lo ha colpito negli ultimi giorni. Contro la formazione francese, in attesa che il mercato porti un altro centravanti in dote al tecnico serbo, potrebbe toccare a Lucas Boyé. L'alternativa in attacco è il Primavera Manuel De Luca. Non solo Belotti è a rischio per l'amichevole contro il Guingamp, anche il neo acquisto Alejandro Berenguer e il difensore Kevin Bonifazi potrebbero non essere della partita, sempre a cuasa dei problemi fisici.