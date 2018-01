Ieri il ritorno in campo, oggi il ritorno al gol: Andrea Belotti è pronto a riprendersi il ruolo di trascinatore del Torino. L'attaccante ha ormai recuperato dall'infortunio al ginocchio che nell'ultimo mese lo ha tenuto fermo, come dimostra anche il fatto che, ieri, nella partita contro il Benevento, Walter Mazzarri lo ha mandato in campo nell'ultima mezzora di gara.



Questa mattina il Gallo è stato invece grande protagonista al Filadelfia, dove si è messo in luce nella partitella di fine allenamento. L'attaccante ha messo a segno una tripletta, nel match che i ragazzi di Mazzarri hanno giocato contro una selezione di giocatori della Primavera e della Berretti: 5-0 il risultato finale, gli altri due gol li ha siglati Lucas Boyé.