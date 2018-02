Mancano ancora una decina di giorno all'attesissimo derby della Mole tra Torino e Juventus, la squadra granata dovrà prima vedersela, sempre tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, contro l'Udinese ma Andrea Belotti ha già messo nel mirino la rivale cittadina e sogna di poter conquistare sei punti nelle prossime due partite. “Sicuramente nelle prossime due partite il fattore campo può fare la differenza - ha dichiarato il Gallo ai microfoni di Torino Channel - Sappiamo tutti quanto per noi sono importanti i nostri tifosi, sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Adesso abbiamo due partite in casa, entrambe importanti, prima contro l’Udinese poi il derby: speriamo che lo stadio sia interamente granata e che siano tutti a tifare per noi“



Poi su Mazzarri: “Il mister sta lavorando tanto sull’autostima e su altri input. È un allenatore che non lascia nulla al caso, qualsiasi cosa la vuole elaborare per farci rendere al meglio e cercare di ottenere i risultati. Sicuramente la partita contro la Samp ci ha dato tanta fiducia, sappiamo di aver fatto una grande prestazione: siamo andati vicini ai tre punti, non ci siamo riusciti ma abbiamo avuto note positive. Non è stato facile imporre il nostro gioco a Marassi, dobbiamo continuare così e lavorare per toglierci grandi soddisfazioni”.