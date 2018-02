Buone notizie per il Torino in vista della partita di domenica contro l'Udinese: il tecnico Walter Mazzarri, che per via della squalifica sarà sostituito in panchina dal suo vice Nicolò Frustalupi, dovrebbe schierare per la prima volta titolare da quando siede sulla panchina granata Andrea Belotti. Ma non solo: dal primo minuto si potrebbe vedere anche Cristian Ansaldi.



L'argentino in queste settimane ha ben impressionato Mazzarri per la sua capacità di giocare in diversi ruoli, finora lo ha utilizzato più come centrocampista che come difensore, è sempre entrato a partita in corso ma non lo si è mai visto dal primo minuto a causa di una condizione fisica non ottimale per via dell'infortunio muscolare patito nelle scorse settimane e l'intervento di ernia inguinale a cui si è sottoposto a fine dicembre. Contro l'Udinese potrebbe però essere arrivato finalmente il suo turno.