L'unica certezza per quanto riguarda il reparto offensivo del Torino è che Andrea Belotti non sarà disponibile per la partita contro il Crotone. Su chi sarà a sostituirlo invece non c'è ancora certezza, Sinisa Mihajlovic in questi ha provato varie soluzioni.



Giovedì scorso, quando al Filadelfia il Torino ha giocato una partitella di allenamento contro il Casale (formazione che milita in serie D), il terminale offensivo scelto dal tecnico granata per il suo 4-2-3-1 è stato Lucas Boyé. Durante l'allenamento di ieri pomeriggio, invece, in tutte le esercitazioni tattiche Mihajlovic ha provato Umar Sadiq come punta centrale, con Lucas Boyé e M'Baye Niang che si sono alternati nel ruolo di esterno di sinistra. Che sia effettivamente arrivato il momento per l'esordio del nigeriano?