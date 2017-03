Ai microfoni di Torino Channel, Marcoha parlato di quella che in casaè la notizia del giorno: la promozione di Andrea Belotti a vice capitano : “Con il Palermo la fascia a Belotti? Sì, gerarchia è questa, quindi sarà lui il capitano domenica”.Il centrocampista granata ha poi parlato delle voci secondo cuisi sta avallando dell'aiuto di un mental coach per aiutare la gestione psicologica della sua squadra. “Non abbiamo nessun mental coach, abbiamo parlato tra di noi. A fine primo tempo parlando e abbiamo capito che stavamo facendo brutta figura, siamo entrati con un altro piglio nel secondo tempo”.Infine, Benassi ha parlato del suo compagno di reparto Samuel“Gustafson si sta allenando molto bene, si è ambientato in fretta e se giocherà farà una grande partita. Tutto il gruppo si sta preparando bene, sarà una partita importante, il Palermo vuole fare bene, è quasi l’ultima occasione per loro per puntare la salvezza, ma anche noi abbiamo le nostre motivazioni. Dobbiamo dare continuità alla mezz’ora finale contro la Fiorentina, per fare ancora meglio.