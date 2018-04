Allenamento pomeridiano per il Torino FC al Filadelfia. I granata hanno svolto una sessione tecnico-tattica in preparazione alla sfida di mercoledì sera contro il Milan. Berenguer e Niang sono rientrati totalmente in gruppo ed hanno lavorato regolarmente con i compagni. Il programma di domani prevede una sessione di rifinitura cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita.