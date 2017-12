Domani pomeriggio il Torino sarà impegnato contro il Genoa nell'ultima partita di questo 2017. Tra i giocatori che dovrebbero scendere in campo nella formazione titolare c'è anche Alejandro Berenguer, il candidato principale al ruolo di titolare come attaccante di sinistra nel 4-3-3. Lo spagnolo ha parlato della partita della partita contro il Genoa ai microfoni di Torino Channel. "Il Genoa è una squadra forte, ma cercheremo di vincere. Ci stiamo preparando bene, il mister vuole vincere ed è quello l’importante, oltre al fatto che Belotti si riprenda il prima possibile".



E a proposito dell'infortunio occorso a Belotti, Berenguer ha raccontato. "L'ho visto a terra, non ho visto come si è fatto male. Poi gli ho chiesto come stava e ho cercato di fargli coraggio perché noi abbiamo bisogno di lui. Fortunatamente non è nulla di grave, speriamo torni il più presto possibile".



Infine, Berenguer ha fatto il punto di questi suoi primi mesi al Torino. "Tutto faceva parte di un processo di adattamento: venivo da un calcio diverso, ora quel cammino mi sembra concluso, sto bene qui. Penso di essermi adattato ormai, e ogni volta va sempre meglio. Questo è un club di professionisti, dallo staff ai giocatori sono tutti estremamente professionali. C’è un clima incantevole che ti aiuta in tutto e per tutto. Questo mi ha sorpreso abbastanza”.