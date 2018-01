Dopo le cessioni in prestito di Samuel Gustafson al Perugia e Manuel De Luca al Renate, in queste ultime ore di mercato un altro giocatore potrebbe lasciare il Torino con la stessa formula: Simone Edera. Per l'attaccante classe 1997, che si è messo in luce con Sinisa Mihajlovic, è infatti arrivata un'offerta da parte del Crotone.



La società calabrese vorrebbe in prestito il giocatore, che sta ora rientrando da un infortunio. Per la riuscita dell'operazione sarà decisivo il parere di Walter Mazzarri che finora ha bloccato altre operazioni in uscita, come ad esempio il prestito di Kevin Bonifazi alla Spal.