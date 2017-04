Kevin Bonifazi sta per festeggiare la promozione in serie A con la sua Spal, squadra rivelazione del campionato cadetto. Terminata la stagione con la compagine ferrarese, il difensore tornerà al Torino dovrà avrà un mese di tempo, quello in ritiro da metà luglio a metà agosto, per convincere Mihajlovic a tenerlo per il prossimo campionato.

Se il tecnico serbo non lo considererà pronto Bonifazi verrà girato in prestito, tra le squadre interessate ad averlo, anche temporaneamente, c'è proprio la Spal.