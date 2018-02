Domenica in Torino-Crotone non sarà Nicolas Burdisso ad affiancare Nicolas N'Koulou al centro della difesa granata: il difensore argentino, dopo aver ricevuto contro il Verona il quinto cartellino giallo stagionale, è stato inevitabilmente fermato per un turno dal Giudice sportivo. Con Kevin Bonifazi alle prese con un infortunio, toccherà quindi al Lyanco e a Emiliano Moretti contendersi una maglia da titolare.



Il brasiliano nelle gerarchie sarebbe davanti all'italiano ma è da poco rientrato da un infortunio e contro il Verona si è seduto per la prima volta in panchina dopo circa due mesi ai box: se in questa settimana dimostrerà di essere in perfetta condizione allora giocherà titolare contro il Crotone, in caso contrario toccherà a Moretti.