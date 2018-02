Il derby tra Torino e Juventus si sta avvicinando e da giorni la testa dei calciatori granata è orientata esclusivamente a questa partita. Della stracittadina ne ha parlato anche il difensore Nicolas Burdisso ai microfoni di Torino Channel. “Questo è un derby molto sentito, ed è un derby conosciuto in tutto il mondo. Non possiamo nascondere l’importanza di questa partita. Oltre a questo per noi è un momento importante e bello per affrontare una squadra importante come la Juve e fare risultato. I derby sono partite a sé. Non conta come ci arrivino le squadre, ma la voglia che ci mettono per provare a prevalere”.



Burdisso ha poi parlato di Belotti. "Belotti è un trascinatore così come può essere Higuain. Adesso lui per noi è un arma in più perché si sta riprendendo dall’infortunio e si vede. In questa stagione ci deve dare ancora tantissimo e lui lo sa. Domenica ha iniziato ma mi auguro che anche domenica ci potrà aiutare perché è un’arma in più”.