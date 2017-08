"Mi aspetto di fare ancora un’operazione in entrata in attacco, in difesa e a centrocampo siamo a posto”. Con queste parole si è espresso il presidente del Torino Urbano Cairo al termine di Torino-Milan, incontro le formazioni Primavera delle due società valido per la semifinale del "Memoria Mamma Cairo".



Le parole del presidente granata hanno lasciato aperta la porta per l'arrivo sotto la Mole di M'Baye Niang ma, allo stesso tempo, hanno chiuso a quello di Godfred Donsah. Il mediano del Bologna è stato a lungo trattato dal Torino, che lo segue addirittura dallo scorso gennaio, fino a qualche giorno fa l'operazione sembrava essere ad un passo dalla chiusura poi, complice anche il ripensamento sulla cessione di Acquah al Birmingham, la trattativa si è arenata. Ora, stando alle parole di Cairo, potrebbe non riaprirsi più.