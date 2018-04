Sasa Lukic sarà il primo rinforzo per il centrocampo su cui Walter Mazzarri potrà contare per il Torino del prossimo anno. Il regista serbo sta disputando un campionato di altissimo livello con il Levante (squadra alla quale il Torino lo ha ceduto in prestito la scorsa estate) ed è stato anche tra i migliori in campo nel match pareggiato 2-2 contro il Real Madrid, i dirigenti granata hanno quindi deciso di farlo rientrare alla base e restare in granata.



La conferma del ritorno di Lukic è arrivata dal presidente granata Urbano Cairo che, presente ieri alla partita della Primavera contro il Milan, ha dichiarato: "Lukic tornerà a Torino". Sarà il primo rinforzo per la squadra di Mazzarri.