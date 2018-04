Iago Falque è certamente uno dei giocatori del Torino che ha avuto il rendimento migliore in questo campionato. Basta dare un'occhiata ai suoi numeri per rendersene conto: undici gol e otto assist in trentatre partite di campionato, due gol e due assist in tre incontri di Coppa Italia. Inevitabilmente sul calciatore spagnolo hanno posato i propri occhi diverse società, tra queste c'è anche l'Atalanta.



Con la vittoria proprio sul Torino di domenica scorsa, il club nerazzurro ha mosso un passo decisivo verso la seconda qualificazione consecutiva all'Europa League, proprio la competizione continentale (nl casto effettivamente l'Atalanta dovesse disputarla) potrebbe essere per i nerazzurri la carta da giocare per convincere Falque a lasciare il Toro.