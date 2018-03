Le quattro sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato, contro Juventus, Verona, Roma e Fiorentina, hanno tolto serenità all'ambiente granata. Walter Mazzarri, che è subentrato a Sinisa Mihajlovic al termine del girone di andata, ha già inanellato lo stesso numero di sconfitte che il suo predecessore aveva subito in diciannove partite. Nonostante ciò la sua posizione sulla panchina del Torino non è in discussione, come ha confermato il presidente Urbano Cairo.



"Mazzarri a rischio? No, ha altri due anni di contatto" ha dichiarato il massimo dirigente granata a margine di un incontro con gli investitori in borsa, confermando così il suo allenatore.