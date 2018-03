Paolo Faragò è un giocatore che piace molto al direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi. Il centrocampista era già stato seguito quando ancora indossava la maglia del Novara in serie B, ma alla fine la società granata preferì puntare su altri obiettivi: ora che Faragò ha mostrato le proprie qualità anche in serie A con la maglia del Cagliari, il Torino è tornato ad interessarsi a lui.



Secondo quanto riportato da Toro.it, la partita di sabato, proprio tra la formazione sarda e quella piemontese, sarà l'occasione per i dirigenti granata per avviare i contatti per cercare di portare Faragò in granata la prossima estate. Il centrocampista attualmente è legato alla società sarda con un contratto fino al 2022.