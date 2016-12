Il presidente del Torino, Urbano Cairo ha dichiarato dopo aver ritirato il Collare d'oro al Coni: "Anche la Juventus ha perso 3-0 a Genova e poi è ripartita alla grande, dobbiamo fare la stessa cosa. Il nostro obiettivo rimane l'Europa, siamo a 4 punti dal sesto posto pur avendo perso tre partite di fila, quindi direi che siamo molto vicini. Dobbiamo mantenere la tranquillità e la determinazione che ci vuole quando vuoi recuperare e ricominciare subito a macinare punti. Abbiamo anche vinto gare contro avversari importanti come Fiorentina e Roma giocando alla grandissima, ma al San Paolo è andata male, quei venti minuti iniziali ci hanno penalizzato molto. Mi lamentavo dei secondi tempi ma ieri nella ripresa abbiamo vinto 3-2, quindi ripartiamo da qui: è una magra consolazione ma il Toro nella ripresa ha giocato e fatto tre gol a un Napoli in grandissima condizione. Non dobbiamo neanche esagerare nel drammatizzare, dobbiamo mantenere la calma: succede di perdere le partite, però Mihajlovic ha tutte le capacità per ridare la giusta motivazione e ricominciare a far bene".



In seguito, il numero 1 del Torino ha aggiunto: "Scudetto alla Juve?Sì, le altre si scansano...".