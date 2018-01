Ai microfoni di Sky il presidente del Torino Urbano Cairo questa mattina ha fatto il punto sul mercato del propria squadra, parlando della situazione Godfred Donsah e confermando, come già aveva fatto ieri sera, Adem Ljajic.



“Mazzarri è un allenatore molto aziendalista, vuole una rosa non troppo ampia per dedicarsi a tutti i giocatori - ha dichiarato il presidente granata - è eccellente e credo farà molto bene. I diritti tv? IL calcio di Serie A dà risorse a tutti, dobbiamo cercare di risolvere vari problemi, ci stiamo lavorando. Calciomercato? Ljajic resta, è un giocatore importantissimo e si è appena ripreso. Per lui abbiamo rifiutato offerte importanti. Se arriverà Donsah? Vedremo…"