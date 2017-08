A margine della riunione in Comune, nel quale è stato anche firmato il contratto d'affitto dello stadio Filadelfia, il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto il punto sul mercato della squadra granata. "Stiamo cercando di aggiungere tre pedine al nostro organico. Siamo alla ricerca di difensore, di un centrocampista e di un attaccante, non una punta titolare ma un’alternativa a Belotti quando sarà, speriamo mai, squalificato o infortunato. Lyanco e Bonifazi? Devono crescere ma hanno fatto vedere cose importanti. Rossettini? Resta".



Cairo ha poi parlato della trattativa con il Napoli per Lorenzo Tonelli e Duvan Zapata, smentendo le voci sull'imminente arrivo in granata dei due calciatori partenopei. "Il sì di Tonelli e Zapata? Non è vero niente. Zapata? Non parlo di Zapata, non abbiamo parlato con nessuno". Infine il presidente granata ha parlato anche di Andrea Belotti. "La conferma di Belotti è sicuramente importante per il gruppo, ma lo sono anche quelle di Zappacosta, Baselli, Barreca, Benassi, Falque, Ljajic. No si può ridurre il Toro a Belotti, se ha fatto così tanti gol è perché qualcuno glieli ha fatti fare. Il Toro ha fatto più di 60 gol, quindi non c’è solo lui”.