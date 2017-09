Direttamente dal Filadelfia, il nuovo quartier generale del Torino, ai microfoni di Sky Sport il presidente granata Urbano Cairo è tornato a parlare del derby perso contro la Juventus. "Il derby? Non c’è stata partita, ma non perché abbiamo perso con un punteggio rotondo, ma perché giocare in dieci contro undici in casa della Juve non è la cosa più facile. È vero che anche l’anno scorso rimanemmo in dieci per l’espulsione un po’ dubbia di Acquah, ma eravamo in vantaggio, tenemmo il risultato fino a qualche secondo dalla fine poco prendemmo gol e riuscimmo a pareggiare. Ma non è che tutte le parti riesci a giocare dieci contro undici con la Juve. Il Liverpool, che è una squadra ben attrezzata, ha giocato poco tempo fa contro il City e ha perso 5-0 perché era in dieci. Penso che in undici contro undici con la Juve ce la saremmo giocata".



Il massimo dirigente granata ha poi parlato anche di Niang, giocatore prelevato la scorsa estate dal Milan ma già finito nell'occhio del ciclone per le prestazioni al di sotto delle aspettative. "Io penso che Niang sia un giocatore che ha qualità notevolissime che non ha ancora mostrato con noi, le ha dimostrate in passato al Genoa e al Milan con Mihajlovic. Su Niang sono molto ottimista e fiducioso, credo sia un giocatore con qualità straordinarie. Leggo che c’è chi dice che non avrebbe speso 15 milioni per Niang, anche io avrei speso di meno ma non ce l’ho fatta. Li ho comunque spesi perché il mister ci teneva tantissimo ad averlo, io stesso ci tenevo tantissimo e sono sicuro che ci darà soddisfazioni. Chiaro, dipende da lui, dipende dal fatto che si alleni con impegno come sta facendo. Averne giocatori come Niang".