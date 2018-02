Dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus, il presidente del Torino Urbano Cairo ha così commentato al Corriere della Sera la partita: “La Juve ha la miglior difesa e il miglior attacco del campionato. Per loro era la partita della stagione, perché non potevano perdere punti dal Napoli. Eppure la Juve è venuta a fare la provinciale al Grande Torino e lo dico con tutto l’apprezzamento e il rispetto: bravi loro".



“È stata una partita non troppo divertente - ha poi continuato Cairo - certo, perdere un derby non fa mai piacere, ma tra Toro e Juve non ho avuto l’impressione di tutta questa differenza. Quando perdi una partita comunque capita di essere sempre un po’ negativo, ma qualche ora dopo sei più lucido e obiettivo. Il Toro se l’è giocata alla pari con una Juve che ha vinto undici delle ultime dodici partite e che aveva una fame pazzesca. Da tanti ho sentito che sarebbe stato più giusto un pareggio”.