Domani contro il Cagliari farà il suo esordio con il Torino il difensore brasiliano Carlao che, in conferenza stampa, ha parlato di questi suoi primi mesi in granata. "Mi sento bene, sono guarito e sono a disposizione del mister. Spero di poter giocare il prima possibile. Quando sono arrivato è stato difficile perché ho subito avuto un infortunio ma sono molto contento di essere qua e spero di poter essere di riuscire a farmi trovare subito pronto. Io spero di poter giocare in questo finale di campionato e spero di poter restare anche nella prossima stagione, questo però lo deciderà il mister, io sono a disposizione, il mio compito è farmi trovare pronto".



Carlao ha anche parlato dell'attaccante cipriota Sotiriou, suo ex compagno di squadra all'APOEL Nicosia che è stato accostato al Torino. "Per due anni abbiamo giocato insieme, è un giocatore che ha buone qualità, ha fisico e ha anche ha fatto ottime cose in Europa League. Non so se verrà al Torino ma le qualità per giocare in una squadra come questa sicuramente non gli mancano. Ci sono tante squadre che lo seguono ma non so dove andrà".