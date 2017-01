La presenza in campo di Iago Falqué, lunedì sera, contro il Milan è appesa ad un filo, come si evince dal comunicato del sito ufficiale del Torino: "Allenamento tecnico-tattico nel pomeriggio, in preparazione al posticipo di lunedì sera contro il Milan. Terapie per Castan, lavoro specifico per Iago Falqué che non è ancora rientrato dal suo problema".