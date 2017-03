Per Leandro Castan il ritorno in campo dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane sembra essere rimandato: questa sera contro la Lazio niente "derby" per il brasiliano di proprietà della Roma, in prestito al Torino. Per fermare Ciro Immobile, Mihajlovic ha infatti in mente un altro piano che prevede la coppia Rossettini-Moretti al centro della difesa granata.