Juan Manuelquesta sera contro lasarà titolare nel tridente offensivo delSarà la prima volta che Sinisalo schiererà dal primo minuto in questo campionato: per il paraguaiano, fresco di convocazione nella propria nazionale , sarà un'occasione da non sprecare per convincere il proprio tecnico e il presidente Cairo a puntare su di lui anche per la prossima stagione.Iturbe è arrivato al Torino dallaa gennaio, con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma, ad oggi, i granata non sembrano intenzionati ad esercitare l'opzione del riscatto. Lo stesso attaccante è consapevole del fatto che deve ancora migliorare per guadagnarsi la conferma. "Il bilancio di questi primi mesi al Toro? Non dirò positivo, perché come ho detto dovevo lavorare tanto per giocare - ha dichiarato Iturbe in conferenza stampa - il mio obiettivo è fare bene in questa parte finale, per tornare a essere quello che ero a Verona. Nessuno si dimentica di giocare a calcio: in questi due mesi voglio rialzarmi con tutto e magari riuscire a fare qualche gol“.