Sembrava essere tutto fatto per l'arrivo al Torino di Godfred Donsah invece, a sorpresa, l'affare è ora saltato. La trattativa non è ancora del tutto chiusa, i dirigenti granata hanno avanzato una nuova offerta e ora stanno attendendo una risposta dal Bologna ma non filtra ottimismo circa la buona riuscita dell'operazione.



“Probabilmente Donsah-Torino non si farà. Sto lasciando l’hotel senza aver trovato un accordo” ha dichiarato il procuratore del centrocampista ai microfoni di Toronews abbandonando l’Hotel Meliã di Milano. Sul fronte Donsah si attendono nuovi aggiornamenti nelle prossime ore, ma sembra improbabile che il centrocampista possa arrivare al Toro.