Il Torino si sta già muovendo per l'estate. I dirigenti granata hanno infatti avviato i contatti con l'entourage di Abel Hernandez, attaccante uruguaiano dell'Hull City che in passato ha già giocato in Italia con la maglia del Palermo. Il centravanti era già stato cercato dal Torino due anni fa ma le richieste economiche dell'Hull City furono ritenute troppo alte.



Abel Hernandez si svincolerà a fine stagione (il giocatore ha già fatto sapere che non rinnoverà il proprio contratto con il club inglese) e potrebbe quindi arrivare al Torino a titolo gratuito. La trattativa proseguirà nei prossimi mesi.