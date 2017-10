Quella di questa sera contro il Cagliari per Sinisa Mihajlovic è la partita delle partite: se il suo Torino dovesse vincere, allora potrà continuare a sedere sulla panchina granata, in caso contrario il presidente Urbano Cairo potrebbe decidere di cambiare allenatore.



Per il Torino, e soprattutto per il suo allenatore, è un momento molto delicato: l'obiettivo dichiarato della formazione granata a inizio stagione era quello della qualificazione all'Europa League ma il rendimento della squadra, nelle ultime cinque partite, è stato ben al di sotto delle aspettative e sono stati solamente due i punti raccolti da Belotti e compagni. Se il Torino questa sera non batterà il Cagliari, l'avventura di Mihajlovic sulla panchina granata potrebbe presto arrivare al capolinea.