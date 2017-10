Fino a poche settimane fa il rapporto tra Sinisa Mihajlovic e il tifosi del Torino era quasi idilliaco. Dopo i cinque anni con Giampiero Ventura, un tecnico mai particolarmente amato perché lontano dai valori granata, l'allenatore serbo con la sua carica di grinta era stato accolto con entusiasmo dai sostenitori.



In questo campionato, però, qualcosa si è inceppato: in questa stagione il suo Toro sembra spento, gioca male e non raccoglie risultati. Il presidente Urbano Cairo per il momento ha confermato la propria fiducia al tecnico ma i tifosi hanno invece perso la pazienza: come si legge sui vari social network e nei sondaggi, si sente nei bar e per le strade di Torino, la maggior parte dei tifosi granata vorrebbe l'esonero di Mihajlovic. Chissà se il tecnico riuscirà a ricucire il rapporto con i tifosi, quel che è certo è che, a partire da domenica, non potrà più sbagliare.