Squadre che vince... si cambia. In casa Torino la frase di Boskov non viene presa alla lettera: contro il Chievo Verona Walter Mazzarri, infatti, non confermerà in toto la formazione che domenica ha battuto 1-0 l'Inter ma farà qualche cambiamento a centrocampo. Joel Obi, titolare contro i nerazzurri, al Bentegodi dovrebbe infatti accomodarsi in panchina per lasciare spazio in campo a Tomas Rincon, che rientrerà dallo stop forzato per squalifica.



Sarà il venezuelano sabato ad affiancare Daniele Baselli nel 3-4-1-2 che sembra ormai essere diventato il modulo della rinascita del Torino.