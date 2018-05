Fino a questo punto del campionato Kevin Bonifazi non ha avuto molte possibilità di mettersi in mostra con la maglia del Torino: sono infatti solamente quattro le presenze in campionato del giovane difensore classe 1996 (due da titolare, contro Crotone e Atalanta, due entrando dalla panchina, contro il Cagliari e il Chievo Verona).



Domenica prossima nella partita del San Paolo contro il Napoli Walter Mazzarri darà una nuova opportunità al suo numero 4: sarà infatti proprio Bonifazi a sostituire lo squalificato Emiliano Moretti nel terzetto difensivo del Torino. Al fianco del nazionale Under 21 giocheranno i più esperti Nicolas Nkoulou e Nicolas Burdisso.