Domenica contro la Fiorentina Antonio Barreca potrebbe tornare titolare. Quasi una novità in questa stagione per il terzino sinistro che è stato a lungo fermo a causa della pubalgia. Ora però il problema fisico sembra essere alle spalle e con Lorenzo De Silvestri che non è al meglio, l'ex giocatore della Sampdoria è uscito per infortunio contro la Roma, Walter Mazzarri potrebbe schierare per la prima volta da titolare il suo numero 23.



Cristian Ansaldi giocherebbe quindi sulla corsia di destra e Barreca avrebbe la possibilità di tornare protagonista a sinistra. L'alternartiva al giovane terzino è Emiliano Moretti, difensore centrale che in passato ha però giocato varie volte come terzino.