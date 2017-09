Daniele Baselli è pronto a riprendersi la propria maglia da titolare nel centrocampo del Torino. Il numero 8 granata ha smaltito l'infortunio al ginocchio che lo aveva costretto alla tribuna nelle prime uscite stagionali della squadra di Mihajlovic e ora contro la Sampdoria, dopo aver anticipato il proprio rientro in campo a causa dell'infortunio occorso ad Acquah contro il Benevento, sarà di nuovo nell'undici iniziale del Torino.



A centrocampo Mihajlovic ha le scelte contate: Acquah, Obi e Valdifiori sono ancora indisponibili (quest'ultimo al massimo può sperare di sedersi in panchina), gli unici giocatori che restano disponibili sono Rincon, Gustafson e appunto Baselli. In mediana contro la Sampdoria scelte quindi quasi obbligate per Sinisa Mihajlovic.