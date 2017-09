Domenica, al "Ciro Vigorito" di Benevento, M'Baye Niang ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Torino: Sinisa Mihajlovic lo ha schierato titolare nel suo 4-2-3-1 nel ruolo di esterno alto a sinistra, componendo quindi immediatamente quell'attacco che, nei piani societari, dovrebbe trascinare la formazione granata in Europa League.



La prima di Niang con il Torino non è stata una partita particolarmente brillante: il francese è sembrato ancora non perfettamente inserito negli schemi della squadra (come normale che sia essendo arrivato il 31 agosto) ma è riuscito ugualmente a mettersi in mostra con alcuni spunti interessanti. Domenica contro la Sampdoria sarà di nuovo nell'undici titolare: Mihajlovic, che fortemente lo ha voluto al Toro, non è infatti intenzionato a rinunciare al suo numero 11-