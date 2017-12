Salvador Ichazo nei prossimi giorni potrebbe lasciare il Torino. Come riporta Toro.it, dalla Colombia, più precisamente dal Deportivo Calì, è giunta un'offerta di 1 milioni di euro per quello che è il terzo portiere della squadra di Sinisa Mihajlovic.



L'offerta non solo alletta la società del presidente Urbano Cairo, che per acquistarlo a titolo definitivo dal Danubio aveva speso nel 2015 la stessa cifra, ma anche lo stesso portiere che al Torino è chiuso dalla concorrenza di Salvatore Sirigu e di Vanja Milinkovic-Savic. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità a riguardo