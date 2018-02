Il Torino dalla trasferta in casa della Sampdoria è tornato con le ossa rotte, non in senso figurato (anzi, sul campo la squadra granata ha giocato un'ottima partita pareggiando 1-1) ma nel senso letterario del termine: Lorenzo De Silvestri ha riportato una frattura scomposta delle ossa nasali, che ha richiesto la riduzione con intervento chirurgico.



Il terzino granata è stato operato quest'oggi, l'intervento è perfettamente riuscito e per questo De Silvestri domenica contro l'Udinese potrà essere regolarmente in campo, seppur con una maschera protettiva davanti sul volto.