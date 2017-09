Secondo i piani di Urbano Cairo e Sinisa Mihajlovic, M'Baye Niang sarebbe dovuto essere il grande colpo dell'ultima sessione di mercato del Torino, il giocatore che avrebbe dovuto fare la differenza. L'inizio di campionato dell'attaccante franco-senegalese non è però stato come presidente, allenatore ma anche tifosi si aspettavano: prestazioni opache contro Benevento, Sampdoria, Udinese e un derby assolutamente da dimenticare.



Sinisa Mihajlovic, che lo ha voluto ad ogni costo in granata dopo averlo già allenato al Milan, non ha però perso la fiducia nel proprio numero 11. "Niang non potrà mai essere un problema per il Torino" aveva dichiarato il tecnico al termine della partita contro la Juventus, una frase che testimonia il fatto che Niang è ancora al centro del progetto dell'allenatore serbo che domenica prossima, contro il Verona, lo schiererà nuovamente titolare.