Domenica pomeriggio, contro la Roma, Sinisa Mihajlovic dovrà ancora una volta fare a meno di Andrea Belotti, che potrebbe rientrare per la partita contro l'Inter in programma il 5 novembre, ma potrebbe recuperare altri due giocatori.



Antonio Barreca e Afriyie Acquah sono infatti sulla strada della guarigione: le condizioni dei due calciatori del Torino verranno valutate dallo staff medico questo pomeriggio, quando la formazione granata si ritroverà al Filadelfia per iniziare a preparare la partita contro la squadra allenata da Eusebio Di Francesco. Oltre a Belotti, non saranno invece sicuramente disponibili il difensore Lyanco e il centrocampista Joel Obi.