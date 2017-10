Sinisa Mihajlovic quest'oggi ha ritrovato Adem Ljajic e Alejandro Berenguer: i due trequartisti, per motivi differenti, ieri non erano presenti al Filadelfia, oggi invece hanno regolarmente svolto la doppia sessione di allenamento con i propri compagni di squadra.



A Ljajic ieri è stato concesso un giorno di permesso per poter recuperare dopo gli impegni con la propria nazionale, Berenguer invece aveva perso l'aereo che lo avrebbe dovuto portare dalla sua Spagna a Torino in tempo per l'allenamento di ieri. Al Filadelfia quest'oggi mancavano anche Tomas Rincon e Simone Edera, impegnati fino a ieri con le rispettive nazionali (il Venezuela e l'Italia Under 20)