Vittoria per 3-0 in casa contro il Sassuolo prima della sosta del campionato, successo per 1-0 in trasferta contro il Benevento alla ripresa della serie A: nelle ultime due giornate il Torino è riuscito a guadagnare sei importanti punti per la ricorsa ad un piazzamento nella prossima Europa League ma, dato altrettanto importante, per centottanta minuti consecutivi la porta granata è rimasta inviolata. Un piccolo record eguagliato sotto la gestione Sinisa Mihajlovic: da quando l'allenatore serbo siede sulla panchina del Toro solamente una volta Belotti e compagni non avevano subito reti per due gare consecutive. Era il settembre 2016: uno doppio 0-0 contro Empoli e Pescara.



Lo scorso anno la tenuta difensiva del Torino era più volte finita nel mirino della critica (basti pensare che in tutte le partite del girone di ritorno Joe Hart ha subito almeno un gol), gli innesti si Salvatore Sirigu tra i pali, Nicolas N'Koulou al centro della difesa (in attesa di vedere all'opera anche i promettenti Lyanco e Kevin Bonifazi) sembrano ora aver dato solidità al reparto difensivo: un aspettato sicuramente importante per una squadra che ambisce a finire il campionato nelle prime sette posizioni della classifica.